'Apple werkt aan dagboekapp die dagbesteding gebruiker analyseert'

Apple werkt aan een eigen gratis dagboekapp. Dat schrijft The Wall Street Journal. De app zou nagaan hoe een dag wordt gespendeerd, maar zou ook onderwerpen voorstellen om over te schrijven. De app wordt op de eerstvolgende ontwikkelaarsconferentie van Apple geïntroduceerd.

De dagboekapp, die codenaam ‘Jurassic’ meekreeg, zal nagaan hoe een doorsnee dag van een gebruiker eruitziet, hoeveel tijd een gebruiker binnenshuis of elders heeft doorgebracht en of bepaalde dagen al dan niet typisch of normaal waren. De app zal ook in kaart brengen hoeveel sociaal contact een gebruiker op een dag heeft gehad. Volgens de krant kan de app daarbij onderscheid maken tussen collega’s en naaste contacten. De dagboekapp zou vervolgens onderwerpen voorstellen waarover een gebruiker kan schrijven. Deze suggesties zullen vier weken lang op het apparaat blijven staan.

Volgens The Wall Street Journal zal alle verzamelde data op het apparaat zelf worden verwerkt en wordt er geen informatie met Apple of derde partijen gedeeld. De redactie van de krant kon interne documenten van het bedrijf inkijken waaruit moet blijken dat Apple meer wil inzetten op het mentale en fysieke welzijn van zijn gebruikers. Volgens de Amerikaanse techgigant zou het bijhouden van een dagboek dan ook gunstig zijn voor de gezondheid.

De redactie legde de plannen van Apple voor aan Paul Mayne, de ceo van Day One: een populaire dagboekapp. Mayne zou het naar eigen zeggen zeer jammer vinden dat Apple zijn app zal 'sherlocken'. Dat is een term die door ontwikkelaars wordt gebruikt als Apple een nieuwe functie in zijn besturingssystemen inbouwt waardoor het downloaden of aankopen van apps overbodig wordt gemaakt en de ontwikkelaars van die apps inkomstenverlies kunnen lijden.