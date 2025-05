Mark Gurman: Apple voert tests uit met nog niet aangekondigde laptop

Mark Gurman claimt dat Apple een nog niet aangekondigde laptop aan het testen is. De techjournalist kon logbestanden van Apple inkijken waaruit blijkt dat de laptop macOS 14 draait en een groter scherm heeft dan de 13,3"-versie van de MacBook Air.

Volgens Gurman beschikt de laptop over een cpu met acht rekenkernen en een gpu met tien cores. De cpu bevatte vier snellere en vier efficiëntere rekenkernen en dat komt overeen met het aantal rekenkernen van de M2-chipset die Apple in juni van 2022 introduceerde. Het nog niet aangekondigde apparaat had volgens de journalist 8GB aan ramgeheugen ter beschikking en kreeg codenaam Mac 15,3 mee.

Gurman kon ook nagaan welk besturingssysteem aanwezig was op de laptop en dat was naar verluidt macOS 14, een versie die Apple nog niet officieel heeft aangekondigd. De recentste versie van het besturingssysteem is macOS 13, ofwel macOS Ventura. De laptop zou over dezelfde schermresolutie beschikken als een 14-inch MacBook Pro, namelijk 3024 bij 1964 pixels.

Gurman meldt overigens dat Apple een update plant voor de 14"-en 16"-modellen van de Macbook Pro. Die krijgen volgens de journalist in het voorjaar van 2024 een opfrisbeurt. Het Amerikaanse bedrijf zou ook werk maken van een update voor de MacBook Air, de iMac en de MacBook Pro met 13”-scherm. Apple zou ook nog steeds aan een nieuwe Mac Pro aan het sleutelen zijn die enkel op Apple Silicon draait.

De claims van Mark Gurman liggen in lijn met eerdere geruchten over een MacBook Air met 15,5"-scherm. Display Supply Chain Consultants-analist Ross Young meldde begin dit jaar nog dat Apple begonnen was met de massaproductie van MacBook Air-schermen van 15,5 inch. TF Securities-analist Ming-Chi Kuo bevestigde ook de geruchten van een nieuwe MacBook Air. Gurman voorspelt de komst van deze laptop sinds de zomer van 2022.