Apple TV 4K-bèta maakt het mogelijk tot vier sportwedstrijden tegelijk te kijken

Apple rolt een nieuwe bètaversie uit voor de Apple TV 4K waarmee gebruikers tot vier verschillende sportwedstrijden tegelijk kunnen streamen. Deze multiviewfunctie verschijnt in tvOS-bètaversie 16.5.

De functie is alleen beschikbaar voor het sportaanbod van Apple zelf. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld meerdere Major League Soccer-wedstrijden tegelijk kijken. Hoewel enkele wedstrijden gratis te zien zijn, is er voor de MLS Season Pass een betaald abonnement vereist.

Het is niet duidelijk wanneer de functie voor alle gebruikers beschikbaar wordt en of de mogelijkheid tot multiview op een later moment ook naar andere sportapps op de Apple TV 4K komt. De update lijkt vooralsnog vooral interessant voor Apple TV-gebruikers in de Verenigde Staten, die naast Major League Soccer ook Friday Night Baseball kunnen kijken.

De wedstrijden worden in een raster weergegeven op het scherm, meldt TechCrunch. Gebruikers krijgen bij het kijken naar een wedstrijd de optie om een andere wedstrijd toe te voegen via een knop. Ook is het mogelijk om het formaat van de getoonde wedstrijden aan te passen, zodat de ene groter wordt weergegeven dan de andere. Via de Siri Remote-afstandsbediening kan worden bepaald van welke wedstrijd de gebruiker de audio wil horen.