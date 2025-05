'Apple TV krijgt met iOS 16.5 vierledige sportstream-picture-in-picturemodus'

Zodra iOS 16.5 officieel uit is, krijgt de Apple TV-app mogelijk een optie om een picture-in-picturemodus te activeren waarin vier vensters tegelijk in beeld komen. Dit lijkt te zijn bedoeld om maximaal vier sportstreams tegelijk volgen op een scherm.

Volgens Steve Moser van de website MacRumors staan er in code van iOS 16.5 Beta 1 bepaalde wijzigingen, waaronder een 'multiview grid' voor de Apple TV-app zodat gebruikers tot vier gelijktijdige streams tegelijk kunnen bekijken. Gebruikers moeten een 'game' verwijderen om een andere te kunnen toevoegen.

Het zou gaan om een uitbreiding van de bestaande picture-in-picturemodus die door Apple TV wordt ondersteund. Volgens 9to5Mac staat er al langer code in iOS voor een multiviewoptie, maar staan in de laatste bètaversie meer referenties. Er zijn overigens al apps voor tvOS die een dergelijke vierledige picture-in-picturemodus ondersteunen, zoals die van ESPN en Fubo.

Deze uitbreiding zal onder meer interessant zijn voor Apple in de Verenigde Staten, omdat het bedrijf de uitzendrechten voor Major League Soccer en Friday Night Baseball in bezit heeft. Wedstrijden hiervan zijn via de Apple TV-app te bekijken. Mocht de nieuwe feature daadwerkelijk uitkomen en onderdeel zijn van iOS 16.5, lijkt het nog beperkt te zijn tot sportstreams en de Apple TV-app.