HDMI's Quick Media Switching werkt niet altijd door wisselende implementaties

Quick Media Switching, een onderdeel van de HDMI 2.1-standaard waarbij een televisie de verversingssnelheid kan aanpassen zonder vertraging of blackout van het scherm, werkt niet altijd vlekkeloos bij alle HDMI-apparaten. Dat lijkt te komen door afwijkende implementaties.

Het Duitse Heise in de vorm van c't magazine bericht over deze kwestie die bevestigd wordt door Jeff Park van HDMI Licensing. Het komt erop neer dat qms al jarenlang onderdeel van de HDMI 2.1-standaard is en dat er geen wijziging van de specificatie is doorgevoerd, maar dat de organisatie achter de HDMI-standaard in versie 2.1a een verduidelijking van qms heeft opgenomen. Dat doet de instantie omdat de specififcatie in 2.1 te veel ruimte voor interpretatie zou laten voor fabrikanten.

Nu blijkt volgens c't magazine dat fabrikanten de implementatie van qms verschillend hebben aangepakt. Daardoor kan er een situatie ontstaan dat mediaspeler en scherm verschillende implementaties hebben, waardoor er geen handshake ontstaat en het zwarte scherm toch weer zijn opwachting maakt.

Technisch gezien komt dat doordat bepaalde fabrikanten geen Variable Refresh Rate gebruiken als basis voor qms. Vrr zorgt voor het aanpassen van de framerate van het scherm aan de input en deze techniek had conform de HDMI 2.1-specificatie ook de basis voor qms moeten zijn. In de praktijk blijkt dat niet altijd te zijn toegepast. Mede daardoor wordt het nu ook veelal als 'qms-vrr' aangeduid.

Park erkent dat er geen duidelijkheid is over apparaten zoals receivers die nog zijn uitgerust met qms conform de 2.1-standaard. Een officiële test die op betrouwbare wijze duidelijk maakt of de implementatie voldoet aan de meest recente specificatie, ontbreekt. De kans is groot dat veel receivers met HDMI 2.1 niet de de qms-vrr-implementatie hebben meegekregen, zodat de combinatie van zo'n receiver met bijvoorbeeld een 2023-LG-tv met qms-vrr-ondersteuning niet leidt tot het gewenste resultaat.