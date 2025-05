Minister Yeşilgöz verwacht meer problemen met C2000-systeem in de komende jaren

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid verwacht dat de problemen met het C2000-communicatiesysteem voor hulpdiensten de komende jaren zullen toenemen. Dit zegt de minister in een reactie op Kamervragen die volgden na incidenten met het C2000-systeem.

Tijdens een klopjacht naar drie overvallers in Rijsbergen in maart haperde het C2000-systeem meerdere keren, waardoor agenten niet goed met elkaar konden communiceren. Het gebrek aan communicatie kan in dit soort gevallen voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Omroep Brabant meldt dat het C2000-systeem ook niet werkte op het Brabantse festival Paaspop. Volgens de politie gaat het hierbij niet om enkele incidenten, maar om iets dat al jaren speelt.

Hoewel het C2000-netwerk volgens minister Yeşilgöz een dekkingsgraad heeft van meer dan 97 procent, kan 100 procent beschikbaarheid niet worden gegarandeerd. Dit zou te wijten zijn aan veranderingen in het landschap, de bebouwde omgeving en storende radiobronnen. "Deze problematiek, die samenhangt met het intensief gebruik van (een steeds beperktere ruimte van) radiofrequenties, neemt naar verwachting de komende jaren verder toe," aldus de minister in een reactie op de Kamervragen.

Yeşilgöz geeft aan dat de vervanging van het C2000-systeem dan ook 'onvermijdelijk' is om aan de 'groeiende behoeften van gebruikers, zoals realtime locatiebepaling en de inzet van drones, te voldoen'. Aan een vervangend systeem wordt gewerkt, aldus de minister, maar 'vraagt zorgvuldigheid en kost tijd'. Het kan dus nog even duren voordat de C2000-problematiek wordt verholpen.