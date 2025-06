C2000-communicatiesysteem van Nederlandse hulpdiensten heeft opnieuw storing

Door een landelijke storing in het C2000-systeem kunnen meldkamers donderdagmiddag niet via deze weg met Nederlandse hulpdiensten communiceren. De oorzaak van de storing is vooralsnog onbekend. Ook is nog niet duidelijk wanneer de problemen verholpen zullen zijn.

Rond half drie 's middags kwamen de eerste meldingen van problemen met het communicatiesysteem binnen bij Maarten Brink van politievakbond ACP, meldt het Algemeen Dagblad. De woordvoerder spreekt tegen de krant van een 'forse storing', al is de precieze omvang van de problemen nog niet duidelijk.

Het communicatiesysteem van de Nederlandse hulpdiensten ligt niet volledig plat. Zo is er bij de brandweer een back-upsysteem in werking getreden en zouden politieagenten nog wel met elkaar kunnen communiceren via portofoons en mobilofoons. Contact met de meldkamer is echter niet mogelijk via het C2000-systeem. Dit contact zou momenteel met telefoons buiten het systeem om verlopen.

Het C2000-communicatiesysteem wordt gebruikt door Nederlandse politieagenten, brandweerlieden, ambulancemedewerkers en de Koninklijke Marechaussee. Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn met het communicatiesysteem. Eerder concludeerde de Arbeidsinspectie al dat het C2000-systeem niet genoeg dekking biedt en daardoor een risico vormt. Ook minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid uitte eerder dit jaar haar zorgen over het communicatiesysteem en sprak de verwachting uit dat problemen de komende jaren zullen toenemen.