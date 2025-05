C2000-communicatiesysteem biedt volgens Arbeidsinspectie niet genoeg dekking

De Arbeidsinspectie concludeert dat C2000, het systeem waarmee de Nederlandse hulpdiensten communiceren, onvoldoende dekking biedt en daardoor een risico is. Mogelijk krijgt de politie zes maanden de tijd om de dekking te verbeteren.

Het onderzoek van de Arbeidsinspectie vond plaats naar aanleiding van klachten van politievakbond ACP. De bond zou al jaren gewaarschuwd hebben voor de 'serieuze problemen' die bij het systeem spelen. De Arbeidsinspectie concludeert dat er in de buitenlucht 107 'probleemgebieden' zijn waar onvoldoende dekking is en dat het systeem 'in principe' in gebouwen geen bereik heeft. Het zou een dekkingspercentage van 97 procent hebben. Dit zou een bedreiging voor de veiligheid van zowel politie als burgers vormen. Naast de dekkingsproblemen kan het systeem ook overbelast raken wanneer zogenaamde etherdiscipline niet uitgeoefend wordt. Dat staat in een uitgebreid artikel op NOS.nl.

De politie zelf is het niet eens met de uitspraak. De korpsleiding zegt 'voor de veiligheid niet afhankelijk te zijn' van C2000 en dat het met 97 procent 'aan de eisen die aan het systeem gesteld zijn, voldoet, maar begrijpelijkerwijs niet aan de eisen van collega's'. De leiding zegt verder dat de politie 'moet leren omgaan met het gegeven dat het nooit honderd procent wordt'.

Ook verwijzen ze naar de back-upopties voor wanneer C2000 niet werkt, het Push-To-Talksysteem op smartphones van politieagenten. De Arbeidsinspectie concludeert echter dat er te veel handelingen en tijd nodig zijn om een goede verbinding daarmee tot stand te brengen, en die tijd hebben agenten niet in crisissituaties.

De politie krijgt naar verwachting zes maanden de tijd van de Arbeidsinspectie om het bereik te verbeteren. Daarvoor moet het in principe meer eigen zendmasten neerzetten, hoewel meeliften op commerciële zendmasten ook een optie is. Dat wil het korps echter 'uit principe' niet. Nieuwe masten bouwen duurt naar schatting twee jaar, maar meeliften kan binnen een half jaar. Voor meer en betere voorlichting over etherdiscipline krijgt het korps drie maanden de tijd. De politie kan nog een zienswijze op dit rapport van de Arbeidsinspectie indienen, daarna wordt het oordeel definitief.