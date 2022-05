Nederlands leger begint dit jaar met bouw van nieuwe ict en eigen mobiel netwerk

De Nederlandse krijgsmacht is begonnen met de aanleg van een compleet nieuwe ict-infrastructuur. Dat wordt aangelegd door IBM. De nieuwe ict bestaat onder andere uit nieuwe datacentra en een eigen mobiel netwerk.

De bouw van het nieuwe netwerk duurt naar verwachting in totaal zo'n zeven jaar, schrijft Defensie. Het systeem heet Grensverleggende IT of GrIT. Dat wordt gebouwd door een consortium van private bedrijven. Het consortium, met de naam Athena, bestaat uit IBM, Atos en Unica. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft nu officieel een contract getekend met dat consortium. De bedrijven gaan zorgen voor 'een totaal vernieuwde ict-infrastructuur'. Het leger moet daarmee beter voorbereid zijn op 'informatiegestuurd werken'.

Het project vangt al aan in het eerste kwartaal van dit jaar, al noemt het leger geen harde datum. De eerste stap is om een nieuw datacentrum te bouwen, wat zo'n twintig maanden moet duren. Ook laat Defensie 'het netwerk vernieuwen voor het versturen van hoog gerubriceerde informatie', dat een tot twee jaar in beslag moet nemen. In de komende elf maanden wil Defensie ook een eigen mobiel netwerk laten bouwen zodat het niet meer afhankelijk hoeft te zijn van externe providers. Die deadlines zijn belangrijk, want de veiligheid en werking van het huidige ict-systeem van de krijgsmacht is tot 2022 gewaarborgd. Daarna moet er een ander systeem komen.

GrIT is niet zonder slag of stoot ontstaan. De aanbesteding van het project loopt al sinds 2016 en liep meerdere keren bijna stuk. Begin 2020 dreigde IBM nog met een hoge schadeclaim vanwege de langlopende kwestie. Ook had het Bureau ICT-Toetsing in het verleden veel kritiek op het project. Het BIT wilde dat Defensie dat 'grondig herzag' nadat bleek dat de organisatie de controle over het project dreigde te verliezen. Dat zou onder andere komen omdat Athena de enige potentiële partner in de aanbesteding was. Dat leverde volgens het BIT een groot risico op.