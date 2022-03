Leger moet tijdelijk stoppen met afdeling die data over Nederlanders verzamelde

Het Nederlandse leger moet stoppen met het verzamelen van data over Nederlandse burgers voor analyses. Minister Bijleveld van Defensie legt het Land Information Manoeuvre Centre of LIMC tijdelijk stil.

De minister wil eerst zeker weten of het centrum aan de privacyregelgeving voldoet, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Ank Bijleveld van Defensie verwijst daarmee naar het LIMC dat eerder deze maand in opspraak kwam na een publicatie van NRC. Het Land Information Manoeuvre Centre is een afdeling binnen het Nederlandse leger dat zich sinds het begin van de coronacrisis bezig houdt met het verzamelen van informatie van en over Nederlandse burgers. De afdeling zocht naar informatie over 'het narratief' rondom het coronavirus. Dat was bedoeld als een oefening om meer kennis over datavergaring en -verwerking op te doen. Het plan was controversieel, omdat Defensie niet zonder mandaat op Nederlands grondgebied mag opereren maar dat wel deed.

Bijleveld schrijft nu dat het centrum moet stoppen met het verzamelen van data. Het wordt vooralsnog niet opgeheven. Eerst moet de Functionaris Gegevensbescherming van Defensie een extra onderzoek doen waarin wordt gekeken of het centrum aan de privacywet voldoet. "In afwachting van de uitkomsten hiervan heb ik besloten om de activiteiten van het LIMC voor wat betreft het verzamelen en analyseren van informatie stil te zetten", schrijft Bijleveld volgens het ANP.

De Tweede Kamer was kritisch op het plan en eiste opheldering van Bijleveld. Wat het LIMC doet is overigens niet bij voorbaat tegen de wet. Defensie mag geen gegevens van Nederlanders verwerken, maar wel gegevens uit openbare bronnen. Het merendeel van de gegevens die het LIMC verzamelde kwam daar vandaan. NRC zegt dat er ook bijvoorbeeld werd geïnfiltreerd in online netwerken, maar Defensie spreekt dat tegen.