Minister stelt onderzoek in naar legerafdeling die data over burgers verzamelde

Minister Ollongren van Defensie stelt een onafhankelijk onderzoek in naar het Land Information Manoeuvre Centre, een militaire informatieafdeling die op grote schaal data over Nederlandse burgers verzamelde uit openbare en semiopenbare bronnen.

Dat schrijft Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Ze stelt het onderzoek in naar aanleiding van een motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj van mei vorig jaar. In 2020 schreef NRC dat de legerafdeling sinds het begin van de corona-uitbraak in Nederland grote hoeveelheden data van Nederlandse burgers verzamelde en bewaarde om op basis daarvan gedrag en ontwikkelingen in de samenleving in kaart te brengen. Het ging hierbij om data uit openbare en semiopenbare bronnen, zoals sociale media, nieuwssites en blogs, maar volgens NRC ook een intern politiesysteem. De data betrof over onder meer corona, maar ook 5G, Black Lives Matter-demonstraties en complottheorieën zoals QAnon.

De data werd verzameld in een nieuw opgezet datacenter, het Land Information Manoeuvre Centre, of LIMC. Het leger zou al sinds 2015 zo'n data-afdeling willen opzetten en de coronauitbraak leek daarvoor een goed moment. De voormalige minister van Defensie, Ank Bijleveld, legde de dataverzameling van het LIMC eind november 2020 tijdelijk stil, omdat het LIMC niet bevoegd was om op Nederlands grondgebied data over de eigen burgers te verzamelen. NRC schreef in november 2021 dat het leger al bijna een jaar wist dat de data-inzameling niet is toegestaan, maar hier toch mee doorging. Het verzamelde onder meer informatie over groepen als Viruswaarheid, de Gele Hesjes en Farmers Defence Force.