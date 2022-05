EA verwacht 88,4 miljoen euro minder te verdienen vanwege Battlefield 2042

Electronic Arts heeft zijn verwachting voor de jaarinkomsten verlaagd met 100 miljoen dollar vanwege de 'tegengevallen' ontvangst van Battlefield 2042. EA stelt dat de combinatie van de 'ambitieuze schaal' van de game en het thuiswerken tot de slechte ontvangst hebben geleid.

Battlefield 2042 voldeed niet aan EA's verwachtingen en zorgde in het afgelopen kwartaal voor een 'uitdaging' voor het bedrijf, zegt EA bij de kwartaalcijfers. Het spel was volgens de gamemaker 'ambitieus', bijvoorbeeld doordat er 128 spelers in een wedstrijd mee kunnen doen en de toevoeging van nieuwe modi, 'dynamische gameplay en meer'. Volgens EA was het een uitdaging om de game te ontwikkelen met teams die bijna twee jaar thuiswerkten.

Het bedrijf dacht na tests en voorbereidingen dat de game klaar was voor spelers. Naarmate meer spelers de game in handen kregen, bleken er volgens EA 'onverwachte prestatieproblemen' te zijn. Daarnaast bevielen bepaalde keuzes die bij de game zijn gemaakt niet bij iedereen, zegt de uitgever. Spelers klagen onder meer over het feit dat Battlefield 2042 geen classes meer kent, maar dat specialists daarvoor in de plaats zijn gekomen. Ook zijn er klachten over de audiokwaliteit, de gunplay en het ontbreken van functies die in vorige games zaten, zoals een scorebord, destruction en een pagina met statistieken.

EA zegt de game nog wel te willen blijven ontwikkelen en verbeteren, en zegt 'volledig toegewijd' te zijn aan de Battlefield-fans en aan het 'realiseren van het potentieel van dit spel'. Dinsdag maakte ontwikkelaar DICE bekend welke functies nog terugkeren naar de game, zoals verbeteringen aan het scorebord, en zei het bedrijf ook dat het eerste seizoen met nieuwe inhoud in de zomer verschijnt.

Vanwege de tegenvallende financiële prestaties van de game stelt EA zijn verwachtingen voor de jaarinkomsten naar beneden bij met 100 miljoen dollar. EA's boekjaar loopt tot en met maart. Het bedrijf zegt daarnaast dat deze nieuwe verwachting nog lager had kunnen zijn als FIFA en Apex Legends niet meer hadden opgeleverd dan verwacht. FIFA 22 heeft tot nu toe de sterkste FIFA-launch ooit gehad en Apex Legends' omzet zou 'uitzonderlijk' groeien. Laatstgenoemde zou EA dit jaar bijna een miljard dollar kunnen opleveren.

Ondanks de tegenvallende prestaties van Battlefield 2042 verwacht EA dit kwartaal het sterkste vierde kwartaal in EA's boekjaar ooit te hebben, met een omzet van 1,76 miljard dollar. Dit komt doordat EA had verwacht dat Battlefield 2042 'significant minder dan' tien procent van EA's jaaromzet zou uitmaken. Voor het volgende boekjaar zou dat minder dan vijf procent zijn. De game-uitgever benadrukt een portfoliobedrijf te zijn. Hiermee wil de uitgever aangeven dat de slechte prestaties van één game niet per se betekenen dat het hele bedrijf een slecht jaar zal hebben. EA had over het afgelopen kwartaal een netto-omzet van 1,79 miljard dollar.