Battlefield 2042 heeft veelal tussen 1000 en 2000 gelijktijdige spelers op Steam

Volgens SteamDB zit het aantal gelijktijdige Battlefield 2042-spelers op Steam geregeld tussen de 1000 en 2000 spelers. Het aantal is alleen nog wat hoger tijdens de weekenden. Het gaat al langer niet goed met de nieuwe titel in de Battlefield-reeks.

Op het moment van schrijven geeft SteamDB nog altijd een gelijktijdig spelersaantal van 997 weer en onder meer op ResetEra is te zien dat dat aantal eerder al op 979 uitkwam. Dit aantal is niet eerder zo laag geweest. De piek in de afgelopen 24 uur bedraagt 1784 spelers. Op basis van het aantal van 997 spelers staat de shooter op plaats 332 van meest gespeelde games op Steam. Vermoedelijk zullen de meeste spelers de game overigens via Origin spelen, de officiële launcher van uitgever EA.

Battlefield 2042 kwam in november vorig jaar uit. Binnen een maand halveerde het aantal gelijktijdige spelers op Steam al tot zo'n 48.000 en die dalende trend zette verder door. In de loop van februari kwam het aantal spelers niet meer boven de 5000 uit.

Battlefield 5, de voorganger van Battlefield 2042, doet het nog altijd een stuk beter. Deze game, waarin de Tweede Wereldoorlog centraal staat, heeft momenteel zo'n 9000 gelijktijdige spelers op Steam en de piek in de laatste 24 uur zit op 18.712.

Electronic Arts liet eerder dit jaar weten dat het naar verwachting flink moet afschrijven op Battlefield 2042. De uitgever verlaagde zijn verwachting voor de jaarinkomsten met 100 miljoen dollar wegens de tegenvallende ontvangst van de game.

Al snel nadat de shooter uitkwam, verschenen er nogal wat negatieve gebruikersreviews. Daarin werd onder meer het verlaten van het classes-systeem bekritiseerd, maar ook elementen als het geluid, de gameplay en de vele bugs.