Bugsnax komt op 28 april naar Steam, Xbox-consoles, Game Pass en Nintendo Switch

Bugsnax komt op 28 april uit op Steam, de Xbox-consoles, Nintendo Switch en Game Pass voor Xbox en PC. Op dezelfde dag krijgt het spel een grote gratis update dat het verhaal ‘met drie tot vier uur’ uitbreidt. De update komt beschikbaar voor alle versies van Bugsnax.

De update was al aangekondigd voor de PlayStation-versies en de Epic Game Store-versie van Bugsnax in oktober vorig jaar, maar er was nog geen precieze releasedatum bekend. Ook was het nog niet bekend dat het spel naar de rest van de consoles, Game Pass en Steam zou komen.

Ontwikkelaar Young Horses geeft in een nieuwe trailer meer informatie over wat de 'Isle of Bigsnax'-update gaat bevatten. Na het installeren van de update heeft het spel er een jungle-eiland bij gekregen, die wordt bewoond door enorme Bugsnax. Om het nieuwe eiland te kunnen betreden, moeten spelers bepaalde missies hebben afgerond. Daarnaast krijgt de speler een eigen hut, die hij zelf kan inrichten. Verder bevat de update nieuwe puzzels en missies.

Bugsnax verscheen oorspronkelijk in november 2020 als onderdeel van de start-line-up voor de PlayStation 5, de PlayStation 4 en als Epic Games Store-exclusive voor pc. In het spel speel je een journalist die eropuit wordt gestuurd om een artikel te schrijven over Bugsnax. Zoals de naam al zegt, zijn de beesten een mix tussen een insect en een snack. Deze Bugsnax moet je vangen als onderdeel van de missies die je van verschillende eilandbewoners krijgt.