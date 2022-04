Chinese overheid keurt na negen maanden weer games goed voor de verkoop

De Chinese overheid heeft voor het eerst sinds juli vorig jaar een lijst van goedgekeurde games gepubliceerd. Het gaat om 45 titels. Zonder deze licenties mogen Chinese gameontwikkelaars geen nieuwe spellen in het land uitbrengen; duizenden bedrijven sloten dan ook hun deuren.

De 45 titels werden op 8 april goedgekeurd door de Algemene Administratie van Pers en Publicaties, blijkt uit een pagina van de AAPP die deze week is gepubliceerd. Het gaat om games van Chinese ontwikkelaars, al worden de namen van giganten als NetEase en Tencent niet in het document genoemd. Ontwikkelaars als Lilith Games en Baidu hebben wel goedkeuring voor hun games gekregen.

Het is niet voor het eerst dat de goedkeuring van games driekwart jaar wordt gestaakt. Eerder gebeurde dat al in 2018, merkt de South China Morning Post op. De nieuwste onderbreking had tot gevolg dat ruim 14.000 Chinese gamebedrijven stopten. Andere bedrijven verlegden bijvoorbeeld hun focus naar het buitenland. Ook omdat de Chinese overheid geen informatie gaf over de reden van de onderbreking of de verwachte duur ervan, was het lastig voor ontwikkelaars om te plannen. Die duizenden bedrijven zijn niet alleen ontwikkelaars, maar bijvoorbeeld ook merchandise- en advertentiebedrijven.

Ook nu geeft de Chinese overheid geen openheid over waarom er weer games worden goedgekeurd en of dit volgende maand weer zal gebeuren. The Register merkt op dat het aantal van 45 games lager is dan het maandelijkse aantal licenties voordat de goedkeuring werd onderbroken: zo'n 80 tot 100 games, schrijft de nieuwssite.

Games in China worden zwaar gereguleerd. Zo verschenen er in september, toen er al maanden geen nieuwe games meer waren goedgekeurd, nieuwe regels. Gamestudio's moeten 'gewelddadige en obscene content' uit hun games verwijderen en voorkomen dat minderjarigen verslaafd raken aan games. De studio's mogen zich ook niet langer 'exclusief focussen op het najagen van winst en spelverkeer'. Minderjarigen mogen games bovendien niet meer dan drie uur per week spelen. Deze regel werd in augustus ingevoerd.