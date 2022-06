'Chinees gamebedrijf NetEase wil Yakuza-regisseur inlijven'

Het Chinese NetEase is volgens Bloomberg in vergevorderde onderhandelingen met Sega, voor het overnemen van de Japanse Yakuza-regisseur Toshihiro Nagoshi. Voor zover bekend wordt er niet gesproken over het overnemen van de rechten op de serie.

De poging om Nagoshi in te lijven toont dat NetEase bezig is met het verder uitbreiden buiten de Chinese markt, tekent Bloomberg aan. In China zelf wordt de gamesmarkt sterk gereguleerd door de overheid. Naast inhoudelijke controle stelt de overheid bijvoorbeeld beperkingen in op hoe lang minderjarigen online kunnen spelen en op hoeveel geld kinderen kunnen uitgeven in games.

Nagoshi zou bij NetEase een eigen team tot zijn beschikking krijgen voor het ontwikkelen van nieuwe games. Wat voor soort games dat zouden zijn, is niet bekend, maar gezien de expertise van Nagoshi zou het kunnen gaan om games gericht op de Japanse markt. Volgens bronnen van Bloomberg heeft hij nog geen contract getekend en moeten zijn precieze werkzaamheden nog worden vastgelegd.

Sinds 1989 werkt Nagoshi bij Sega. Momenteel is hij daar creatief directeur en staat hij aan het hoofd van de Ryu Ga Gotoku-studio, die de Yakuza-games maakt. Hij was nauw betrokken bij de productie van alle acht de Yakuza-games, veelal als regisseur of producent.

NetEase is een van 's werelds grootste gamebedrijven, met vorig jaar een omzet van omgerekend ruim 7 miljard euro. Het bedrijf is vooral groot met free-to-play games in China, maar richt zich ook steeds meer op internationale markten. Blizzard werkt samen met NetEase aan Diablo Immortal en in september komt er een Lord of The Rings-smartphonegame van NetEase uit, die wereldwijd verschijnt. Ook investeerde NetEase in Quantic Dream, de studio achter Detroit: Become Human.