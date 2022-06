Personeelsgegevens van 1400 ambtenaren uit Gelderland zijn bij hack buitgemaakt

Bij een hack op een extern IT-bedrijf waar de provincie Gelderland mee samenwerkt, zijn 1400 personeelsdossiers gedownload door criminelen. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens van ambtenaren specifiek een doelwit waren.

Experts vermoeden volgens provincie Gelderland dat de personeelsdossiers 'bijvangst' zijn geweest. Vanuit de hackers is er geen contact geweest met de provincie of met getroffen ambtenaren. De data werd buitgemaakt bij een grotere hack op een IT-bedrijf. Daar zou naast de dossiers 'een fors volume' aan data zijn gestolen, maar het is niet bekend om welk bedrijf of welke data dat gaat.

Eerder deze maand deed de provincie Gelderland aangifte van een hack. Destijds was nog niet zeker of er ook daadwerkelijk gegevens van ambtenaren waren gestolen. Na forensisch onderzoek is achterhaald dat er inderdaad 1400 personeelsdossiers zijn gedownload. Volgens de provincie zit er een groep 'buitenlandse hackers' achter de aanval en hadden die het gemunt op bedrijven waar relatief veel data in omgaat.

De provincie Gelderland heeft de samenwerking met het externe IT-bedrijf stopgezet en een Incident Respons Team gestart. Dat fungeert ook als vraagbaak voor het personeel. Ook is er een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.