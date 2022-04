HAN rondt onderzoek datalek af: ruim 14.000 gevoelige gegevens gestolen

Bij het datalek dat de Hogeschool Arnhem-Nijmegen begin september trof zijn ruim 14.000 gevoelige gegevens buitgemaakt. Het gaat voornamelijk om oude wachtwoorden, waarvan er ruim 4000 onversleuteld op een server stonden. Dat blijkt uit het afgeronde onderzoek van de HAN.

Uit het onderzoek is gebleken dat een criminele hacker via een webformulier toegang heeft gekregen tot een server van de HAN met daarop onder meer 530.000 mailadressen. De hacker kon ook de gegevens van een grote hoeveelheid studenten en oud-studenten buitmaken waaronder de naam, het adres, de woonplaats, het e-mailadres en de telefoonnummers. Het gaat om gegevens die ingevuld zijn op online formulieren, onder meer voor het opvragen van informatie over opleidingen of aanmeldingen voor evenementen. Deze groep is volgens de HAN mogelijk slachtoffer geworden van phishing.

Ook zijn er van een veel kleinere groep mensen gegevens buitgemaakt die meer privacygevoelig zijn. Het gaat volgens de HAN over paspoort- en id-kaartnummers, niet-versleutelde wachtwoorden en persoonlijke gegevens over studievertraging, functiebeperkingen, politieke voorkeur en cv's. Volgens de HAN zijn de gegevens van studenten en aankomend studenten sinds 2009 verschillende formulieren hebben ingevuld. De niet-versleutelde wachtwoorden komen van een online omgeving die sinds 2018 niet meer in gebruik zijn. Hierover heeft de HAN eerder al getroffen studenten en oud-studenten ingelicht.

Er lekten ook versleutelde wachtwoorden van studenten van voor 2019, en de uitkomst van een enquête uit 2011 van studentenblad Sensor over de publieke voorkeur van studenten. Maar ook cv's van een matchingswebsite voor studenten en werkgevers van de HAN uit de periode 2009 tot 2019 werden buitgemaakt. In totaal zijn er 14.766 'gevoelige persoonsgegevens' uitgelekt, schrijft de HAN. Het leeuwendeel hiervan zijn niet-versleutelde wachtwoorden, 4381 wachtwoorden, en versleutelde wachtwoorden, 5194 stuks. Van 2087 studenten lekte uit wat voor functiebeperking zij hebben, bijvoorbeeld of zij een psychische aandoening hebben die hun studieloopbaan kan beïnvloeden.

De HAN zegt dat eerdere berichten waarin werd geschreven dat de hogeschool 10.000 euro losgeld betaalde voor de buitgemaakte gegevens, niet klopte. De hacker heeft volgens de hogeschool om een veelvoud hiervan gevraagd, maar de hogeschool benadrukt dat ze niet hebben betaald voor de gegevens. De criminele hacker zette de persoonsgegevens van studenten op 7 september online, omdat de betaling uitbleef.