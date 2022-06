OM eist cel voor crimineel die na phishing geld stal via wifi van slachtoffers

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen een 24-jarige hoofdverdachte die na een phishingaanval inlogde op het wifi-netwerk van slachtoffers en daarna geld overmaakte. Zo leek het volgens het OM alsof het slachtoffer het geld zelf overmaakte.

Bij de phishingaanval stuurde de verdachte samen met een andere verdachte een sms naar een beoogd slachtoffer, met een melding dat er een pakket klaarlag maar er nog verzendkosten betaald moesten worden. In dit bericht stond een link, na het klikken op deze link moest het slachtoffer zijn of haar bankgegevens invullen. Daarnaast moest het slachtoffer 'ter verificatie' zijn of haar wifi-wachtwoord invullen.

De twee mannen installeerden later een bankierapp op een iPhone en maakten daarna duizenden euro's over naar 'een onbekende derde'. Naast de aangifte van een slachtoffer deed ook de ING aangifte van 36 schadegevallen. De aanvallen vonden tussen augustus vorig jaar en januari dit jaar plaats; in totaal is er volgens het OM ruim 137.000 euro gestolen.

De politie startte na de aangiften een onderzoek waarbij de twee verdachten in beeld kwamen. Deze werden op 15 januari in een auto in Arnhem aangehouden. De hoofdverdachte was volgens het OM op dit moment bezig met het versturen van phishing-sms'jes. In de auto waren meerdere telefoons, een laptop en bankpassen; in de woningen van de twee mannen werden nog meer telefoons, laptops en contant geld gevonden. Op de apparaten vond politie bewijs voor de phishing, waaronder sms-berichten, afbeeldingen van frauduleuze overboekingen, handleidingen van phishingpanels en 'sporen van domeinnamen'.

Hoewel het OM spreekt over in totaal 37 schadegevallen, wordt de hoofdverdachte alleen gekoppeld aan zeventien gevallen van phishing. Het OM vraagt bovendien om vrijspraak bij de 25-jarige medeverdachte, omdat volgens het OM niet te bewijzen is dat hij zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan phishing. Wel eist de officier van justitie om een voorwaardelijke boete van 550 euro vanwege het bezit van een balletjespistool.

Tegen de 24-jarige hoofdverdachte is een gevangenisstraf van vier jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Daarnaast vroeg de officier van justitie om een vordering van ruim 112.000 euro voor de slachtoffers. De uitspraak volgt over twee weken.