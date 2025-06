Openbaar Ministerie ziet versmelting tussen traditionele misdaad en cybercrime

Het Openbaar Ministerie ziet steeds meer versmelting tussen traditionele misdaad en cybercrime. Zo zouden ransomwaremakers ook geweld inzetten, maar ook andersom is er bij bijvoorbeeld drugshandel steeds vaker een digitale component. Het OM pleit daarom voor meer menskracht.

Het Openbaar Ministerie zegt dat tijdens de ONE-securityconferentie die dinsdag in Den Haag plaatsvindt. Daarin zegt de aanklager dat het overgrote merendeel van de cyberaanvallen door professionele bendes wordt uitgevoerd. "Cybercriminele kennis en kunde wordt online gedeeld en te koop aangeboden, via berichtendiensten, het darkweb en andere platformen", zegt landelijk Officier van Justitie Koen Hermans. "Er zit een verdienmodel achter, waarbij cybercrime - volgens experts - de internationale drugshandel qua winstgevendheid al heeft ingehaald."

Het OM noemt enkele voorbeelden waarbij bendes slachtoffers afpersen met zowel ransomware als fysiek geweld. In 2020 waarschuwden experts al tegen Tweakers dat ransomwarebendes steeds vaker traditionele afpersmethodes gebruiken. Ook heeft het OM over digitale marktplaatsen waar geld wordt witgewassen en online fraude met nieuwe applicaties.

Om die vormen van criminaliteit te bestrijden, wil het OM liefst meer personeel. Er is zowel behoefte aan menskracht bij het OM als bij de politie. De instanties pleiten daarnaast voor meer samenwerking met de private sector. Dat gebeurt al jaren met projecten zoals No More Ransom en afgeleide projecten zoals No More Leaks tegen credentialmisbruik.