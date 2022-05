Aantal registraties van cybercrime steeg vorig jaar met 33 procent in Nederland

De Nederlandse politie heeft in 2021 zo'n 14.900 cybercrimegevallen geregistreerd, meldt het Openbaar Ministerie in zijn jaarverslag. Het gaat om zaken als hacks, ddos-aanvallen en ransomware. Onlinefraude valt er niet onder. Ten opzichte van 2019 is dat een verdrievoudiging.

Volgens het jaarverslag van het OM is cybercrime nog steeds aan een opmars bezig, mede door de coronacrisis. Daardoor heeft een deel van de traditionele criminaliteit zich naar digitale criminaliteit verplaatst. Ook de impact van cybercrime steeg volgens het OM. Daarbij wijst het op ransomwareaanvallen en het feit dat activiteiten van criminelen en statelijke actoren niet altijd te onderscheiden zijn.

Het aantal nieuw ingeschreven verdachten van cyberdelicten nam vorig jaar toe met 21 procent tot 564 personen. Ten opzichte van 2019 is dat een stijging van 47 procent. In 2021 kregen 34 mensen een gevangenisstraf wegens cybercrime. Een jaar eerder waren dat er 25. De meeste cybercriminelen krijgen een celstraf tot een jaar. Dat waren er in het afgelopen jaar 22. 9 verdachten werden veroordeeld tot een celstraf van twee tot vijf jaar.

Het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden op het gebied van cybercrime steeg licht, blijkt uit het jaarverslag. Het arrondissementsparket en het Landelijk Parket deden vorig jaar 215 van dat soort onderzoeken. Een jaar eerder waren dat er 203.

Volgens het OM zijn er vorig jaar 9 hightechcrime-onderzoeken uitgevoerd. Dat zijn er minder dan in de afgelopen jaren. In 2020 waren het er 12, in 2019 ging het om 19 onderzoeken en in 2018 waren er nog 21 onderzoeken.