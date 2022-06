Dierentuin Artis getroffen door ransomware

De dierentuin in Amsterdam is getroffen door ransomware. Artis maakt bekend dat cybercriminelen zijn binnengedrongen op het netwerk van de dierentuin en dat sommige systemen daardoor niet werken.

Volgens Artis werd de aanval ontdekt door de 'externe ICT-partner' van de dierentuin. Het is nog niet duidelijk wat de omvang is van de aanval en of de aanvallers bijvoorbeeld toegang hebben gekregen tot persoonsgegevens of e-mailverkeer. Daarom heeft Artis uit voorzorg melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De dierentuin heeft ook aangifte gedaan bij de politie en doet verder onderzoek naar de aanval. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Wel maakt Artis bekend dat de aanvallers 1 miljoen euro in cryptovaluta eisen. Verder wil de dierentuin nog geen details delen.

Dinsdag waren door de ransomware-aanval Artis-Micropia en Artis-Groote Museum gesloten. De dierentuin schrijft dat woensdag alles weer open is voor publiek. Artis-park kon dinsdag gewoon open blijven.