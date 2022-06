Homey introduceert betaalde Advanced Flow-add-on voor Homey Pro

Homey introduceert Advanced Flow voor de Homey Pro. De betaalde add-on werkt op basis van Flow-cards en moet gebruikers veel meer mogelijkheden geven bij het automatiseren van hun smarthome.

Advanced Flow stelt gebruikers volgens Homey in staat om met nieuwe bouwblokken op een groot canvas scenario's voor smarthomeautomatisering samen te stellen. Nieuw is bijvoorbeeld het Start-blok om een Advanced Flow vanaf bijvoorbeeld een andere Flow of spraakopdracht te starten. Met een Vertraging-blok kunnen gebruikers instellen dat een bepaalde periode verstreken moet zijn voordat de volgende kaarten aan de beurt zijn.

De add-on bevat ook de Any- en All-kaarten. Met de Any-kaart gaat de procedure pas verder als een van verschillende voorgaande Flow-kaarten klaar is. De All-kaart is in te zetten om te wachten tot alle eerdere kaarten gereed zijn. Sommige Advanced Flow-kaarten kunnen tags aanmaken voor opvolgende kaarten. Zo kunnen foutmeldingen worden opgeslagen in Error-tags, zodat latere kaarten weten wat er misging. Gebruikers kunnen ook HomeyScripts maken vanuit een Advanced Flow en hoeven daar dus geen aparte scripts meer voor te maken.

De add-on is verkrijgbaar voor een eenmalig bedrag van 25 euro. De functie is te gebruiken op de Homey Pro. Homey heeft sinds de komst van de internetdienst en de Bridge alle eerdere verkochte Homey-apparaten hernoemd naar Homey Pro, zodat ook deze met de functie overweg kunnen. Advanced Flows zijn alleen via de webapp te maken en te bewerken, omdat volgens de makers een groot scherm onontbeerlijk is. Wel kunnen gebruikers met de mobiele app Advanced Flows starten, hernoemen, favoriet maken en verwijderen.