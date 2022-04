Athom maakt bèta van Homey Web App beschikbaar

Athom heeft een publieke bètaversie van Homey Web App uitgebracht. De webinterface is bedoeld voor gebruik op grote schermen. Later krijgen ook de bestaande webapps voor Flows, Insights en HomeyScript integratie met de Homey Web App.

De webinterface maakt het mogelijk om vanaf ieder apparaat met een browser de apparatuur te bedienen die is aangesloten op Homey-smarthomehub. Gebruikers kunnen de webapp benaderen via my.homey.app, door daar in te loggen met hun account. Volgens de makers is de webapp bedoeld voor grote schermen, in aanvulling op bediening met een mobiele app of spraakassistent. Bij de aankondiging benadrukt Athom dat het om een bèta gaat en dat die dus nog niet bugvrij is. De makers doen een oproep om fouten door te geven via de Feedback-knop.

Homey Web App moet uiteindelijk de voornaamste manier worden om vanaf desktops te communiceren met Homey-hardware. De webinterface heeft ook integratie met de bestaande webapps voor Flow en Insights, later volgt integratie met HomeyScript. Ook bevat de webapp nog niet alle functies, maar later komen die wel beschikbaar. Het gaat bijvoorbeeld om Logica, het toevoegen van nieuwe apparaten en Homey Energy.