Homey krijgt betaalde cloudback-ups als onderdeel van abonnement

Athom, een Nederlands bedrijf dat smarthomeproducten maakt, brengt voor de smarthomehub Homey een abonnement uit. Onderdeel daarvan is een functie waarmee gebruikers back-ups kunnen maken.

Athom heeft het abonnement Homey+ als test beschikbaar gemaakt voor een paar duizend gebruikers van de experimental channel, als onderdeel van Homey-versie 4.0.0. Het abonnement is bedoeld voor Homey-gebruikers en kost 1 euro per maand of 10 euro per jaar. Deze testgebruikers kunnen een abonnement afnemen in de app of via de website van Homey.

De zogeheten Homey Cloud Backups zijn onderdeel van Homey+, waarmee automatisch elk nacht een back-up van alle data wordt gemaakt. Het maken van een handmatige back-up van bijvoorbeeld de Flows, apparaten en inzichten behoort ook tot de mogelijkheden. Dit betekent onder meer dat na een reset van een Homey niet alle smarthomeapparaten opnieuw gekoppeld hoeven te worden. Alleen de laatste zeven back-ups worden op servers opgeslagen en er kunnen back-ups van maximaal drie Homey-apparaten worden gemaakt, waarmee het totale aantal back-ups per account op 21 uitkomt. Na het opzeggen van Homey+ worden de back-ups verwijderd.

Wanneer de nieuwe functionaliteit officieel in een stabiele versie uitkomt, is onbekend. De mogelijkheid om back-ups te maken is een optie waar gebruikers al langer om vragen. Tot nu toe was er nog geen dergelijke abonnementsvorm voor Homey-gebruikers.