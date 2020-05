Ontwikkelaars maken eigen community-store voor Homey

Ontwikkelaars hebben een community-winkel ontwikkeld voor het smarthomeplatform Homey. De store is niet ontwikkeld door Athom zelf, maar door leden uit de community. In de store kunnen apps worden geplaatst die niet worden toegelaten tot de officiële store.

De community-store is te vinden op homey.community. De eerste versie van de store is gebouwd door ontwikkelaars rondom het smarthomeplatform. Die schrijven op het forum dat ze de winkel hebben gebouwd omdat sommige apps niet worden toegestaan door Athom om officieel op Homey te draaien. "Dit kan verschillende redenen hebben, en we willen het daar niet over hebben omdat dat een eindeloze discussie wordt."

De makers zeggen dat ontwikkelaars hun eigen apps aan de store kunnen toevoegen als die niet door Athom worden goedgekeurd. Het gaat niet om de volledige app, maar om een branch ervan waarmee automatisch de meest recente code uit een repo kan worden gedownload. Dat moet volgens een van de ontwikkelaars wel een stable branch zijn. In de winkel komen mogelijk ook downloads te staan naar officiële Homey-apps.

Het is volgens de ontwikkelaars niet mogelijk apps in de community-store automatisch te updaten. Ook worden er geen backups van de community-apps gemaakt die met de restore-functie kunnen worden teruggezet.