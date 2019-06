Athom voegt ondersteuning voor camera's toe aan Homey-app

Athom voegt ondersteuning voor camera's toe aan zijn Homey-app. Gebruikers kunnen het beeld van gekoppelde camera's daardoor vanuit de app bekijken op iedere locatie. Via een Flow kan bijvoorbeeld een foto gemaakt worden als iemand aanbelt.

Het was al mogelijk om smarthomehub Homey te koppelen met camera's van merken als Nest, Doorbird en Netatmo, maar nieuw is dat de beelden nu ook te zien zijn vanuit de Homey-app. Dat werkt zowel in huis via wifi als op andere locaties via een mobiele verbinding.

Volgens Athom kunnen gebruikers bijvoorbeeld een Flow instellen waardoor een aangesloten camera een snapshot stuurt naar hun smartphone als er aangebeld wordt. Datzelfde kan gedaan worden als een bewegingssensor wordt geactiveerd. De afbeeldingen komen bij gebruikers binnen met een pushnotificatie.

Het is ook mogelijk om camera's te koppelen die niet officieel ondersteund worden. Deze kunnen toegevoegd worden als een virtueel camera-apparaat, beschrijft Athom op zijn website. De vernieuwingen zitten in Homey-software v2.2.0 en versie 2.4.0 van de Homey-app.