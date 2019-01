Athom introduceert Homey-software 2.0 en Homey Pro

Het Nederlandse Athom heeft versie 2.0 van de Homey-app en een nieuwe revisie van zijn Homey-basisstation uitgebracht. Ook komt er volgende maand een Homey Pro, die meer dan twee keer zoveel apps geïnstalleerd kan hebben als de standaard Homey.

Gebruikers van de Homey kunnen per direct hun iOS of Android-app updaten naar versie 2.0, waarna ze via de app de Homey zelf ook een update kunnen geven. Fabrikant Athom stelt in de bekendmaking dat de nadruk bij versie 2.0 op het gebruiksgemak moet liggen. In een korte video van de nieuwe software valt te zien dat ieder apparaat nu zijn eigen paneeltje heeft op het startscherm, vanwaaruit naar de apparaatspecifieke schermen kan worden doorgenavigeerd. Athom heeft zelf alle wijzigingen uiteengezet op zijn blog.

De nieuwe Homey, die door het bedrijf Homey (Early 2019) wordt genoemd, is een hardwarerevisie waarbij de nfc-functie en de microfoon zijn verwijderd. Die twee werden volgens Athom nauwelijks gebruikt en de microfoon voldeed niet aan de kwaliteitseisen. Verder lijkt er geen verschil te zijn; het apparaat heeft nog steeds een 1GHz-singlecoreprocessor en 512MB ram. Ook is de prijs nog steeds 299 euro.

De Homey Pro heeft een dualcore-cpu met een snelheid van 1GHz en de hoeveelheid ram is verdubbeld tot 1GB. Athom stelt dat deze variant van het basisstation meer dan twee keer zoveel apps geïnstalleerd kan hebben als de standaard Homey, waarmee hij gericht moet zijn op de power user. De Homey Pro gaat 399 euro kosten en wordt vanaf februari geleverd.

Homey begon als een Kickstarter-project van tweaker WeeJeWel en zijn compagnon Stefan Witkamp. De twee wilden het gebruik van smarthomeapparatuur met verschillende protocollen minder omslachtig maken. Ze haalden dubbel zoveel op als het inzameldoel van honderdduizend euro. Volgens de site ondersteunt Homey tegenwoordig meer dan vijftigduizend apparaten.