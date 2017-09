Athom geeft Homey Zigbee-ondersteuning

Athom heeft zijn smarthomehub Homey met een update ondersteuning gegeven voor Zigbee. Daarmee is de controller nu ook compatibel met bijvoorbeeld de Tradfri-lampen van Ikea, het Zigbee-assortiment van KlikAanKlikUit en OSram Lightify-lampen.

De Zigbee-ondersteuning zit in Homey v1.5, de softwareversie die op dinsdag is uitgebracht. Hardware voor communicatie met het Zigbee-protocol was al ingebouwd, nu is deze geactiveerd met de update. Volgens de makers is de Homey daarmee nu het eerste apparaat dat de Ikea Tradfri-lampen ondersteunt en kunnen deze dus gebruikt worden zonder de bridge van Ikea.

De Homey van het Nederlandse Athom is een centrale controller voor spraakbediening van smarthome-apparaten. De ontwikkeling begon zo'n drie jaar geleden na een succesvolle Kickstarter-campagne, gevolgd door een investeringsronde waarbij een miljoen euro werd binnengehaald. Sinds eind vorig jaar is het apparaat te koop in winkels. Tweakers publiceerde in januari een review van de Homey.