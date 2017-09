YouTube voegt optie toe voor livestreamen met minder vertraging

YouTube heeft een nieuwe optie toegevoegd voor het livestreamen van videobeelden met minder vertraging. De nieuwe optie verkleint de vertraging tot 'een paar' seconden. Het is bedoeld voor streamers die directe interactie willen met kijkers.

YouTube noemt de nieuwe optie Ultra low-latency. Deze moet bijvoorbeeld uitkomst bieden bij livestreamen van games, waarbij de streamer vraagt om input van kijkers. Streamers moeten de optie zelf selecteren. Het heeft wel als nadeel dat de buffer voor de video kleiner wordt en daarmee neemt de kans toe dat kijkers een haperend beeld te zien krijgen. De nieuwe optie is toegevoegd aan de twee bestaande opties: Low latency en Normal latency.

Verder maakt YouTube het in zijn iOS-app mogelijk om vanuit games op iPhones of iPads beelden te streamen via Apples ReplayKit. Tot nu toe kon daarmee alleen naar YouTube Gaming worden gestreamd. Bij deze functionaliteit kan de microfoon van het apparaat gebruikt worden om commentaar toe te voegen en ook is het mogelijk om met de frontcamera eigen videobeeld toe te voegen aan de gameplaybeelden.

Ook komt YouTube met nieuwe mogelijkheden voor het modereren van reacties op livestreams. De uitzender kan de chatfeed op zijn beeld pauzeren door op de alt- of option-knop te drukken en vervolgens met een enkele klik een reactie verwijderen. Ook is het mogelijk om twijfelachtige reacties aan te merken, zodat deze achtergehouden worden en eerst langs het moderatiesysteem van YouTube gaan voordat ze geplaatst worden.