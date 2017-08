YouTube lijkt weergave van aantal huidige kijkers van video's te testen

YouTube lijkt bezig te zijn met het testen van een nieuwe functie die tijdens het kijken van een YouTube-video het aantal kijkers weergeeft dat op dat moment naar dezelfde video kijkt. De functie lijkt alleen nog beschikbaar als test voor een beperkt aantal Android-gebruikers.

Twee YouTube-gebruikers hebben screenshots gemaakt, die door AndroidPolice zijn gepubliceerd. Daarop is het aantal huidige kijkers zichtbaar onder de titel van de video en boven de like- en dislike-knop. Hier is normaal gesproken het totale aantal views te zien vanaf het begin van de release van de video.

Het gaat hierbij om gebruikers van de mobiele Android-app van YouTube; zij zijn hiervoor geselecteerd door Google. Het is nog onduidelijk of en zo ja, wanneer de live weergave van het aantal huidige kijkers van een YouTube-video voor iedereen beschikbaar komt en of het ook voor niet-Android-gebruikers beschikbaar komt.

Screenshot van AndroidPolice.