YouTube-app voor Android TV krijgt eerste update sinds meer dan een jaar

Na meer dan een jaar geen ontwikkelingen heeft de YouTube-app voor Android TV een update gekregen. Versie 2.0 van de app biedt een geheel nieuwe interface en de mogelijkheid om autoplay uit te zetten.

Wat meteen opvalt aan het nieuwe ontwerp is dat de navigation drawer aan de linkerzijde nu minder opties bevat. Een deel daarvan, zoals history en watch later is verhuisd naar het library-scherm. Daarnaast gaat het navigeren door categorieen van aanbevolen video's nu horizontaal in plaats van verticaal. Ook in de videospeler zijn veel knoppen nu verborgen achter een andere knop en ziet de interface er als resultaat minimaler uit. Android Police heeft een serie screenshots waarin de oude en nieuwe versies vergeleken worden.

Wellicht de grootste praktische verandering is dat deze YouTube-app nu niet meer aan het eind van een video direct en automatisch de volgende video start, maar de gebruiker vijf seconden de gelegenheid geeft om zelf de volgende video uit te zoeken uit een lijst met suggesties of het afspelen in zijn geheel te annuleren. In de instellingen kan autoplay nu ook volledig uitgeschakeld worden.

Het Android TV-platform draait op bepaalde televisies van Sony, Sharp en Philips en op de Nvidia Shield TV, waarvan op de CES van dit jaar nog een nieuwe versie met 4k-hdr-ondersteuning is aangekondigd. Die is inmiddels ook verkrijgbaar.