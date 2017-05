Door Olaf van Miltenburg, donderdag 18 mei 2017 21:31, 0 reacties • Feedback

Google heeft Daydream 2.0, met bijnaam Euphrates aangekondigd. Het platform voor mobiele vr wordt uitgebreid met onder andere de mogelijkheid vr-beelden naar een tv te casten. Daarnaast komt de Chrome-browser naar het platform.

Google kondigde nieuwe vr- en ar-functionaliteit aan tijdens de tweede dag van Google I/O. Met versie 2.0 van Daydream krijgt de vr-weergave een nieuw dashboard om onder andere notificaties te zien. Dragers van een vr-bril kunnen screenshots maken en clips opnemen en deze delen met anderen.

Daarnaast kunnen ze hun beeld casten naar tv's, zodat anderen kunnen zien wat de vr-brildrager ziet. Daydream 2.0 krijgt verder deze zomer de Chrome-browser, die daarmee op te roepen is binnen virtuele omgevingen, bijvoorbeeld om video's te kijken of web-apps op basis van WebVR te draaien. Daarnaast werkt Google aan integratie van augmented reality in Chromium.

Het platform biedt ook verbeteringen voor ontwikkelaars. Die krijgen de functie Instant Preview, om veranderingen die ze maken op hun computer binnen enkele seconden weergegeven te zien op headsets. Tot nu toe duurde dat volgens Google minuten. Daarnaast belooft het concern dat met de Seurat-techniek grafische weergave op 'desktop-niveau' mogelijk wordt op vr met mobiele gpu's. Google werkt hiervoor samen met ILMxLAB van LucasFilm, dat een virtuele Star Wars: Rogue One-omgeving voor vr ontwikkelt.