Ontwikkelaars Apple sluiten zich aan bij WebVR-groep

Diverse ontwikkelaars van Apple hebben zich aangesloten bij de groep die WebVR ontwikkelt, een manier om in een browser omgevingen in virtual reality te laten zien. Apple is de laatste grote browserbouwer die zich aansluit bij het initiatief.

Er zijn drie ontwikkelaars van Apple bij de groep gekomen, merkt een Google-ontwikkelaar op. Apple heeft zelf nog geen uitspraken gedaan over de ondersteuning van WebVR in Safari. Behalve Chrome-ontwikkelaar Google zitten er ook mensen van Mozilla, Microsoft en Samsung in de groep, naast mensen van providers als Vodafone en het Japanse KDDI.

De groep werkt aan de ontwikkeling van WebVR. De WebVR-api biedt onder meer toegang tot de positie en oriëntatie van de vr-headset, terwijl de bijbehorende Gamepad-api toegang biedt tot de input van controllers voor virtual reality. Door het aanbieden van de api's is het mogelijk om toepassingen voor virtual reality te maken die gelijk werken in diverse browsers voor vr-systemen. Het initiatief voor WebVR kwam van Mozilla.