'LG presenteert kleinere variant G6-smartphone met 18:9-scherm volgende week'

LG presenteert waarschijnlijk volgende week de Q6, een kleinere variant van zijn G6-smartphone. Volgens eerdere geruchten heeft de telefoon een 5,4"-scherm met 18:9-verhouding, tegenover het 5,7"-display van de reguliere G6.

LG noemt de naam Q6 in een uitnodiging die een telecomjournalist op Twitter heeft gezet. Hoewel LG al eerder een budgetsmartphone met de naam Q6 heeft uitgebracht, zou het deze keer gaan om een midrange-telefoon met de vormgeving en schermverhouding van de G6, die eerder dit jaar uitkwam.

De Q6 heeft volgens geruchten een 5,4"-lcd met een onbekende resolutie en een Qualcomm Snapdragon 821-soc bevatten, net als de grotere G6. De relatieve schermgrootte zou net als bij de G6 tegen 80 procent uitkomen. De camera met groothoeklens zou niet op de Q6 zitten en LG zou er 3GB aan geheugen instoppen, in plaats van 4GB bij de G6.

Als de geruchten kloppen, is het de tweede G6-variant die de fabrikant aankondigt. Eerder kwam de G6+ al uit in sommige landen, een versie met 128GB aan opslag en een quad-dac, die bij de reguliere G6 alleen in de Zuid-Koreaanse versie zit.

LG brengt elk jaar verschillende varianten van zijn belangrijkste toestellen uit. Zo was er een G5 SE en een G4c. De G6 kwam enkele maanden geleden uit.

