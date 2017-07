LG presenteert Q6-smartphone met 18:9-scherm en zonder vingerafdrukscanner

LG heeft zijn Q6-smartphone aangekondigd. Het toestel heeft een 5,5"-lcd met een resolutie van 2160 bij 1080 pixels en een schermverhouding van 18:9 of 2:1, net als de G6. Het toestel draait op een minder krachtige soc en heeft geen vingerafdrukscanner.

De Q6-telefoons, die onderling verschillen in geheugen en opslag, hebben een Qualcomm Snapdragon 435-soc aan boord, met acht Cortex A53-kernen tot 1,4GHz en een Adreno 505-gpu aan boord. Dat is een soc die in toestellen zit die in de budget- of midrangecategorie vallen, met prijzen tot 250 euro.

Behalve een verlengd scherm heeft het toestel ook minimale bezels. Met een grootte van 14,2x6,9cm zijn de bezels iets kleiner dan op de G6, de eerste 18:9-telefoon die LG uitbracht. Aan de boven- en onderkant is in totaal 1,7cm over, aan elke zijkant is dat 3,4mm. Bij de G6 is dat 1,8cm en 3,7mm.

LG heeft de vingerafdrukscanner aan de achterkant weggelaten en hoopt dat mensen de gezichtsherkenning gaan gebruiken. Die plaatste de fabrikant ook op de G6 en is een versie van de functie die al jarenlang in Android zit met een eigen merk en eigen optimalisaties van LG. De gezichtsherkenning werkt met de frontcamera van de telefoon. Dat is een 5-megapixelcamera.

Aan de achterkant zit een enkele 13-megapixelcamera waarover LG verder geen details vrijgeeft. De G6 heeft daar een dubbele camera zitten, waarvan een met groothoeklens. De accu in de Q6 heeft een capaciteit van 3000mAh.

LG brengt de Q6 volgende maand in Azië uit, waarna een release in Europa zal volgen. Wanneer de telefoons in de Benelux te koop zullen zijn en tegen welke prijs, is nog niet bekend.