'Sites over ziekten en verslaving plaatsen trackingcookies'

De Consumentenbond heeft een onderzoek uitgevoerd naar twintig Nederlandse sites over verslaving en ziekten. De organisatie constateert onder meer dat de sites trackingcookies plaatsen en soms niet gebruikmaken van een versleutelde verbinding.

De Consumentenbond vindt dat de sites daarmee de wet overtreden. Na het onderzoek is er contact gezocht met de betreffende sites, waaronder drugsinfo.nl, verslaving.nu, gezondheidsnet.nl en depressie.nl. De organisaties achter de aangesproken sites zouden geschrokken gereageerd hebben. Als reden gaven zij vaak aan dat het beheer van de site is uitbesteed aan externe bedrijven. De sites beloven verbetering, wat de consumentenbond in een toekomstige test wil onderzoeken.

Het onderzoek richtte zich op twintig sites die goed vindbaar zijn in Google. Alle pagina's bleken trackingcookies te plaatsen, waardoor het voor advertentieplatforms inzichtelijk is over welke aandoening iets wordt opgezocht, aldus de Consumentenbond. Vaak wordt het venster waarin om toestemming wordt gevraagd pas na het plaatsen van de cookie getoond, wat te laat is. In bepaalde gevallen ontbrak de mededeling volledig.

Verder constateerde de Consumentenbond dat er in alle gevallen sprake was van een onvolledige privacyverklaring, waarin bijvoorbeeld wordt uitgelegd hoe lang en voor welk doel gegevens worden opgeslagen. Zes sites maakten bovendien geen gebruik van een versleutelde https-verbinding. De Consumentenbond zegt niet of het daarbij om formulierpagina's ging.