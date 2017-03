Door Sander van Voorst, vrijdag 10 maart 2017 18:33, 7 reacties • Feedback

Onderzoekers van de US Naval Academy hebben een paper gepubliceerd waarin zij aandacht besteden aan het genereren van willekeurige mac-adressen op mobiele apparaten om tracking tegen te gaan. De conclusie is dat de huidige implementatie tekort schiet.

Zo schrijven de onderzoekers in hun recent gepubliceerde paper dat zij in staat waren om alle onderzochte telefoons van verschillende fabrikanten te tracken. Zij bouwden daarbij voort op eerder onderzoek van onder andere de KU Leuven, waarin technieken voor het tracken van wifi-apparaten aan de hand van mac-adressen. Zo keken zij naar Android- en iOS-toestellen, die allemaal in staat zijn om willekeurige mac-adressen te genereren. Hiervoor vingen zij gedurende twee jaar draadloos netwerkverkeer van in totaal 2,8 miljoen toestellen op.

De onderzoekers lieten aan The Register weten dat zij vaststelden dat ongeveer 70 procent van Android-telefoons niet gebruikmaakt van de mogelijkheden voor randomization die het besturingssysteem biedt. Zo maken bijvoorbeeld Samsung-toestellen geen gebruik van de techniek, hoewel de onderzoekers erop wijzen dat de fabrikant de grootste maker van Android-toestellen is en 23 procent van hun dataset vormde. Zij vermoeden dat dit voortkomt uit compatibiliteitsproblemen met de eigen chipset.

Apple-toestellen maken wel gebruik van het willekeurig aanmaken van mac-adressen. Dit werd geïntroduceerd in iOS 8. In iOS 10 werd echter een functie geïntroduceerd, waardoor het volgens de onderzoekers zeer eenvoudig werd om een Apple-toestel te identificeren. Zo voegde de fabrikant een specifiek information element toe. De onderzoekers wisten de reden hiervoor niet te achterhalen. Hoewel het bedrijf stappen onderneemt om identificatie moeilijk te maken, is het alsnog mogelijk om het daadwerkelijke mac-adres te achterhalen door het versturen van een rts -frame.

Aan het einde van hun paper schrijven de onderzoekers dat 'het genereren van willekeurige mac-adressen is noch universeel geïmplementeerd, noch effectief in het beschermen van de privacy'. Om dit te verbeteren doen zij enkele aanbevelingen, waaronder het universeel invoeren van de techniek. Doordat meer toestellen ervan gebruikmaken, is het moeilijker om tot identificatie over te gaan.

In Nederland besteedt de Autoriteit Persoonsgegevens aandacht aan tracking via mac-adressen. Zo wordt dit bijvoorbeeld ingezet om de bewegingen van winkelbezoekers bij te houden. Zo moest bijvoorbeeld het bedrijf Bluetrace in september stoppen met wifi-tracking van omwonenden van winkelgebieden.