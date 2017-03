Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 maart 2017 16:44, 44 reacties • Feedback

Microsofts komende Xbox-console waar het bedrijf onder de naam Project Scorpio aan werkt, biedt niet alleen 4k-weergave bij nieuwe games, maar verbetert ook de weergave van spellen op televisies met een resolutie van 1920x1080 pixels. Dat beweert Windows Central.

Bij Project Scorpio behouden Xbox-games die gebruikmaken van dynamic scaling vaker hun resolutie om de beoogde framerates te halen. Bij de Xbox One pasten bijvoorbeeld Halo 5 en The Witcher III hun resoluties dynamisch aan om prioriteit te geven aan het bereiken van 60fps. Volgens Windows Central hoeven games bij Project Scorpio minder vaak hun resolutie op deze manier te verlagen. De site baseert zich op eigen bronnen voor het gerucht.

Een ander voordeel dat Microsoft naar voren zou willen halen voor gebruik van Project Scorpio in combinatie met een fullhdtv is de ondersteuning voor supersampling. Deze techniek zorgt voor hoge kwaliteit anti-aliasing door op een hogere resolutie te renderen en vervolgens te downsamplen. Door de zware wissel die dit op de grafische hardware trekt werd dit tot dusverre niet toegepast bij consoles.

Tenslotte zal Project Scorpio shader model 6.0 van de Direct3D-api ondersteunen. Deze opvolger van shader model 5.0 uit 2009 zorgt onder andere voor efficiëntieverbeteringen en optimalisaties door gebruik van de LLVM-compiler te maken. Overigens gaan de huidige Xbox One-modellen ook over shader model 6.0 beschikken zodra deze beschikbaar komt.

Project Scorpio krijgt standaard een uhd-blu-rayspeler aan boord en kan beschikken over hdmi 2.0a en hdr-ondersteuning, meldt Windows Central verder. Microsoft heeft Project Scorpio inmiddels op zijn site gezet, met de vermelding dat de console in de zomer van 2017 verschijnt en over 6tflops aan grafische rekenkracht beschikt.