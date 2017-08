Speciale Scorpio Edition van Xbox One X duikt op bij webwinkels

Op de Duitse websites van de MediaMarkt en zusterbedrijf Saturn is kortstondig een speciale Scorpion-editie van de Xbox One X verschenen. De console lijkt een tijdelijke versie te zijn voor gebruikers die de console kopen op de dag dat hij uitkomt.

De productpagina's zijn inmiddels weer offline gehaald, maar Xboxdynasty heeft de productafbeeldingen gekopieerd en een screenshot van de website gemaakt. De console heeft hetzelfde uiterlijk als de normale Xbox One X, maar is aan de voorkant van de console en op de controller voorzien van een extra Project Scorpio-logo.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft een dergelijke versie van een console maakt. De originele versie van de Xbox One was verkrijgbaar in een Day One-edition, waarbij de controller verchroomde richtingstoetsen had en was voorzien van een 'Day One 2013'-tekst.

Microsoft heeft op Twitter aangegeven dat het zondag tijdens een presentatie op Gamescom meer informatie gaat delen met betrekking tot het pre-orderen van de Xbox One X. De presentatie is vanaf negen uur 's avonds te volgen via een livestream.

De Xbox One X komt op 7 november 2017 uit voor een prijs van 500 euro. Het apparaat is niet alleen Microsofts snelste, maar ook de kleinste console die de fabrikant ooit bouwde. Tweakers heeft vorige maand een videopreview van de console gemaakt.