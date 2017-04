Door Julian Huijbregts, dinsdag 4 april 2017 18:26, 35 reacties • Feedback

Submitter: Malistix1985

Microsoft zal donderdagmiddag om 15 uur zijn nieuwe Xbox-console die bekendstaat als 'Project Scorpio' onthullen. Digital Foundry, onderdeel van Eurogamer, zegt dat exclusief te mogen doen. Vermoedelijk worden er veel technische details bekendgemaakt.

In een tweet maakt Digital Foundry de komende onthulling bekend. De technische afdeling van Eurogamer reageert daarmee op geruchten die deze week opdoken over de officiële aankondiging van de nieuwe console. Volgens die geruchten zal ook Forza Motorsport 7 aangekondigd worden, een game die in 4k-resolutie zou draaien op de nieuwe console.

Digital Foundry staat bekend om zijn uitgebreide technische analyses van consolehardware en prestatiemetingen van games op consoles. Microsoft lijkt met de website samen te werken voor de onthulling van zijn nieuwe console. Vanwege de nadruk die Digital Foundry op hardware legt, is het de verwachting dat er veel bekendgemaakt zal worden over de hardware.

Tijdens de E3 in juni 2016 maakte de Xbox-fabrikant bekend te werken aan 'Project Scorpio', een krachtigere variant van de Xbox One. De nieuwe console moet in staat zijn om games in 4k-resolutie te draaien en ondersteunt vr-games, maar met welke vr-bril is nog niet bekend. Microsoft stelt dat games die voor de nieuwe console ontwikkeld worden ook op de huidige Xbox One blijven werken. Daarmee is de strategie gelijk aan die van Sony met de PlayStation 4 en de PlayStation 4 Pro.

De nieuwe Xbox krijgt 6 teraflops aan rekenkracht. Dat maakt Project Scorpio ruim vier keer zo krachtig als de Xbox One, die het met 1,32tflops moet stellen. Volgens Microsoft wordt er een cpu met acht cores gebruikt en heeft het geheugen een bandbreedte van 320GB/s. Meer details over de specificaties heeft het bedrijf nog niet gegeven. De console komt in het najaar uit.