Door Julian Huijbregts, dinsdag 4 april 2017 17:58, 9 reacties • Feedback

De Japanse koelerfabrikant Scythe heeft de Mugen 5 PCGH Edition uitgebracht. De processorkoeler is voorzien van twee Kaze Flex 120 PWM-ventilatoren, die draaien op een snelheid van 300 tot 800rpm.

Volgens cijfers van Scythe is de geluidsproductie van de Mugen 5 PCGH Edition 14,5dB(A). Bij de normale versie die één ventilator heeft met een snelheid van maximaal 1200rpm is dat 24,9dB(A). De Kaze Flex-ventilatoren zouden 120.000 uur mee moeten gaan en zijn voorzien van rubbers om trillingen tegen te gaan.

In alle andere opzichten is de PCGH Edition gelijk aan de gewone uitvoering van de Mugen 5, die Scythe in december introduceerde. De aluminium heatsink is voorzien van twaalf koperen heatpipes en een koperen baseplate. De baseplate zit vanwege het asymmetrische ontwerp niet precies in het midden en een aantal lagen van de aluminium vinnen zijn korter gemaakt om ruimte te bieden aan dram-modules met hoge heatspreaders. De koperen onderdelen zijn vernikkeld om corrosie tegen te gaan.

De Mugen 5 PCGH is 154,5mm hoog. Inclusief ventilatoren weegt het geheel 1020 gram. De koeler is compatibel met alle gangbare Intel- en AMD-sockets, waaronder AM4. Op het moment van schrijven staat de processorkoeler in de Pricewatch voor 51 euro. Dat is een meerprijs van ongeveer 7 euro ten opzichte van het reguliere model met één ventilator.