Scythe stelt Kaze Flex-fans van Mugen 5-koeler los beschikbaar

Scythe is de losse verkoop gestart van zijn Kaze Flex 120-ventilatoren. De ventilatoren zijn beschikbaar in vijf varianten, drie met een vaste snelheid en twee waarvan de snelheid met pwm kan worden aangepast.

De drie ventilators met een vaste snelheid worden verkrijgbaar met een snelheid van 800, 1200 of 2000 toeren per minuut. Volgens Scythe kan de 2000rpm-versie 151 kubieke meter lucht per uur verplaatsen en produceert de versie die op 800 toeren draait slechts 14,5 decibel. De pwm -varianten hebben een bereik van 300 tot 1200 of 300 tot 800 toeren per minuut.

Het Japanse bedrijf claimt dat de ventilators door speciale vloeistoflagers een levensduur van 120.000 uur hebben. Verder zijn de schroefgaten van rubber voorzien, om eventuele trillingen te dempen. De voedingskabel van de ventilators is 50 centimeter lang.

Op één na zijn alle ventilators per direct verkrijgbaar. De pwm-ventilator met een bereik van 300 tot 800 toeren ligt begin oktober in de schappen. De adviesprijzen van de ventilators is 8,20 euro voor de pwm-ventilatoren en 7,80 euro voor de andere versies. De ventilators waren eerder al verkrijgbaar als onderdeel van de Mugen 5-koeler en zijn stillere PCGH-variant.