Wetenschappers maken minirobots die gericht antibiotica in de maag afleveren

Wetenschappers hebben het voor elkaar gekregen om een bacteriŽle infectie in de maag van een muis gericht te behandelen met micromotors die antibiotica afgeven. Deze gerichtere behandeling moet bijwerkingen tegengaan.

Het onderzoek is uitgevoerd door de University of California San Diego, geleid door professors Liangfang Zhang en Joseph Wang. Voor het onderzoek werden micromotors gebruikt om over een periode van vijf dagen elke dag muizen met een bacteriële maaginfectie van antibiotica te voorzien. De muizen slikken de micromotors door, waarna magnesium in de motors reageert met het maagzuur. Uit deze reactie ontstaan waterstofbubbels, die de motors voortstuwen tot deze in contact komen met de maagwand en daar blijven plakken. Verder neemt door de reactie de zuurtegraad van het maagzuur af, wat een signaal is voor de micromotor om de antibiotica af te geven. Na 24 uur is de zuurtegraad weer hersteld naar normale waarden en zijn de micromotors opgelost.

Doordat de zuurtegraad van het maagzuur wordt verlaagd, wordt minder van de antibiotica afgebroken voordat het effect kan hebben, schrijft New Scientist. Daardoor hoeven de antibiotica niet meer ingenomen te worden met protonpompremmers, die de aanmaak van maagzuur belemmeren. Volgens New Scientist kan dit op de lange termijn bijwerkingen als hoofdpijn, diarree, vermoeidheid, bezorgdheid of depressie voorkomen. De techniek zal niet op de korte termijn voor mensen beschikbaar zijn. Voordat dat zover is, gaat hij eerst op grotere dieren getest worden, en pas later op mensen.