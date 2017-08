Onderzoekers ontwikkelen app die via selfie kan scannen op alvleesklierkanker

Wetenschappers van de Universiteit van Washington hebben een app ontwikkeld waarmee smartphonegebruikers op eenvoudige wijze via een selfie kunnen controleren of ze onder meer alvleesklierkanker hebben.

De app BiliScreen maakt gebruik van de camera van een smartphone. Als een gebruiker een selfie van zijn ogen neemt, is de app in staat via algoritmes en machine learning te detecteren of er sprake is van verhoogde mate van bilirubine in het oogwit. Een van de eerste symptomen van alvleesklierkanker en enkele andere ziekten is geelzucht, waarbij de huid en ogen een zekere gele verkleuring krijgen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van bilirubine in het bloed. Tegen de tijd dat mensen de verkleuring in iemands oog gaat opvallen, is de eventuele kanker vaak al in een vergevorderd stadium. De app is in staat om de verkleuring veel eerder te detecteren dan het menselijk oog, en geeft aan of de waarden dermate hoog zijn dat er sprake is van een mogelijke ziekte.

Voor de selfies hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van een speciale 3d-geprinte houder, een soort variant op de Google Cardboard. Hier wordt de smartphone in geplaatst. Op deze manier wordt de camera van de smartphone in staat gesteld onder de juiste omstandigheden met de juiste hoeveelheid licht een foto van een oog van de gebruiker te maken. Daarvoor wordt ook de flitser gebruikt. De onderzoekers hebben een detectiesysteem ontwikkeld dat de witte delen van het oog kan isoleren, waarna de app de kleurinformatie berekent op basis van de verschillende golflengten van het licht. Dat leidt dan via machine learning en algoritmes tot een schatting van de bilirubine-waarde.

In een eerste studie met 70 patiënten bleek dat de BiliScreen-app, afgezet tegen de resultaten van veelgebruikte bloedtest om bilirubine-waarden te bepalen, in bijna 90 procent van de gevallen op correcte wijze zorgwekkende waardes van bilirubine kon voorspellen. De resultaten bij het gebruik van de smartphonehouder waren iets beter dan als er een doorzichtige bril werd gebruikt om de app te helpen de kleuren te kalibreren.

Het onderzoek, dat op 13 september wordt gepresenteerd, is nog maar een eerste kleine studie, die volgens hoogleraar en mede-auteur Jim Taylor aantoont dat de technologie potentie heeft. Voordat de app echt gebruikt kan gaan worden, moet er nog meer onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld op een grotere groep verschillende mensen die een verhoogde kans hebben op een verhoogde mate van geelzucht en de onderliggende oorzaken. Ook is de hoop dat er door nader onderzoek geen speciale accessoires zoals de smartphonehouder meer nodig zijn.

Alvleesklierkanker is een vorm van kanker die moeilijk is te genezen, mede omdat het vaak al te laat is op het moment dat er symptomen optreden. Ook is er nog geen effectieve methode voor de screening. Daarnaast is het een agressieve vorm van kanker die, in vergelijking met andere kankersoorten, niet heel gevoelig is voor chemotherapie en radiotherapie. De tumorcellen in de alvleesklier bevinden zich in een stevig weefsel, waardoor medicijnen moeilijk bij de tumorcellen kunnen komen. Volgens recente Amerikaanse cijfers ligt de overlevingskans van patiënten na vijf jaar op 9 procent.