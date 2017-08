DJI gaat gebruikers betalen om kwetsbaarheden in dronesoftware te vinden

De Chinese dronemaker DJI heeft bekendgemaakt dat het een bug-bountyprogramma gaat opzetten waarmee dronegebruikers beloond worden als ze kwetsbaarheden of fouten vinden in de software van drones van DJI.

Het bedrijf zegt dat er tussen de 100 en 30.000 dollar wordt betaald, afhankelijk van de ernst van de gevonden kwetsbaarheid. Het kan gaan om een vrij ruim aantal soorten problemen in de software, zoals eenvoudige bugs tot potentieel gevaarlijke beveiligingsexploits. DJI zegt onder andere geïnteresseerd te zijn in issues die de integriteit van de gebruikersgegevens kunnen aantasten, of in problemen die de vliegveiligheid aantasten doordat restricties zoals geofencing of vliegplafonds negatief worden beïnvloed.

DJI werkt aan speciale website waarop alle voorwaarden voor het zogeheten DJI Threat Identification Reward Program worden vermeld, inclusief een standaardformulier waarop gevonden potentiële kwetsbaarheden kunnen worden gemeld. Op dit moment kunnen eventuele meldingen worden gestuurd naar een speciaal e-mailadres.

De Chinese dronemaker zegt dat dit bug-bountyprogramma onderdeel is van een nieuwe poging om zorgen over de veiligheid van drones van DJI te adresseren. Om de veiligheid van de producten te verhogen, gaat het bedrijf ook samenwerken met beveiligingsonderzoekers en academici. Daarnaast zegt DJI een nieuw intern goedkeuringsproces in te voeren voor het keuren en evalueren van nieuwe software voordat deze wordt uitgebracht.