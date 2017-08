DJI Spark vliegt na 1 september niet meer als nieuwe firmware wordt geweigerd

DJI heeft bekendgemaakt dat de Spark na 1 september niet meer kan opstijgen, tenzij de gebruiker de nieuwste firmware via de DJI Go 4-app of de desktop-app DJI Assistant 2 installeert. De update moet ervoor zorgen dat de drone niet meer uit de lucht valt.

De firmware wordt deze week uitgebracht om problemen met de DJI Spark op te lossen. Er waren verschillende meldingen van gebruikers die aangeven dat hun Spark om onduidelijke redenen ineens uit de lucht viel. Om de veiligheid te verhogen heeft DJI besloten dat de nieuwe firmware verplicht moet worden doorgevoerd als gebruikers ook na 1 september nog gebruik willen maken van hun Spark.

De update verbetert de energiehuishouding van de Spark zodat de stroomtoevoer tijdens de vluchtfase wordt geoptimaliseerd. Daarnaast introduceert de firmware een volledige integratie met DJI Goggles en is de stabiliteit van de Spark verbeterd bij het opstijgen vanuit de handpalm. De firmware van zowel de drone als de accu moet worden geüpdatet.

DJI presenteerde de mini-drone Spark in mei. De drone weegt ongeveer 275 gram en heeft een camera met een 1/2,3"-sensor met een maximale resolutie van twaalf megapixels. Er kunnen video's worden gemaakt met een maximale resolutie van 1080p. Net zoals duurdere drones in het assortiment van DJI, kan de Spark met gebaren vanaf de grond worden bediend. Tweakers heeft een review van de Spark gepubliceerd.

Terugkijken: videoreview van de DJI Spark.