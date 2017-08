Ubisoft brengt The Crew 2 op 16 maart 2018 uit

Ubisoft heeft op de Gamescom een nieuwe trailer van The Crew 2 getoond en de verschijningsdatum bekendgemaakt. De racegame, die nu ook boten en vliegtuigen bevat, komt volgend jaar op 16 maart uit voor Windows, de PlayStation 4 en de de Xbox One.

In de trailer toont Ubisoft de zogenaamde 'multi-vehicle gameplay'. Daarbij kunnen spelers tijdens een race wisselen tussen auto's, boten en vliegtuigen. Met een Fast Fav-feature wisselen spelers daarbij vanzelf naar hun favoriete vaar- voer- of vliegtuig.

Ubisoft maakt ook bekend dat er binnenkort een bèta plaatsvindt op alle platforms. Spelers kunnen zich daarvoor registeren. Na het verschijnen komen er diverse uitbreidingen voor het spel. Wie die allemaal wil bemachtigen, kan de Gold Edition kopen, inclusief season pass. Spelers die een pre-order plaatsen voor die editie, kunnen het spel vanaf 13 maart al spelen.

Tijdens de E3-beurs in juni werd The Crew 2 aangekondigd. Destijds maakte de uitgever al bekend dat het spel naast auto's ook boten en vliegtuigen bevat. De game speelt zich af in een open wereld, net als het eerste deel dat in 2014 uitkwam.