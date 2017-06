Door Joris Jansen, dinsdag 13 juni 2017 10:45, 22 reacties • Feedback

Ubisoft heeft een opvolger gepresenteerd van The Crew, de racegame die in december 2014 uitkwam. The Crew 2 bevat dezelfde open wereld als zijn voorganger, maar deze wereld is nu aangepast om behalve aan auto's ook ruimte te bieden aan vliegtuigen en boten.

Met vliegtuigen kan onder andere worden gestunt en door steden worden gevlogen. Offroad racen, inclusief het gebruik van crossmotoren en buggies, zal een groter aandeel hebben in The Crew 2. Straatraces zullen in de game zitten, maar er zijn ook Formule 1-achtige races mogelijk en stuntraces met vliegtuigen, zoals de Red Bull Air Race. Racen met speedboats is eveneens in The Crew 2 verwerkt.

Spelers kunnen deelnemen aan soloraces, maar ook met anderen samen de open wereld van The Crew 2 verkennen. Er kan onder andere door New York en San Francisco worden geracet, maar daarnaast zullen de Rocky Mountains, de Mississippi-rivier en de Grand Canyon het toneel vormen voor races op water en door de lucht.

Tijdens het reizen en racen door de Verenigde Staten kom je als speler vier verschillende motorsportfamilies tegen: straatracers, proracers, offroad-experts en freestylers. Elk van deze families heeft een eigen gespecialiseerd hoofdkwartier, waar bepaalde voertuigen kunnen worden gekocht en aangepast.

De game komt in het begin van 2018 uit voor de Xbox One (X), PlayStation 4 en pc.