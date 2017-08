Met racegame The Crew probeerde Ubisoft het concept van massively multiplayer online games naar het racegenre te brengen. De game leunde zwaar op het sociale aspect dat gamers in staat stelde om zich in een clan te verenigen en met die clan allerlei races aan te gaan. Daarnaast bleek de game ideaal voor gamers die gewoon lekker een potje wilden toeren met vrienden. De spelwereld strekte zich uit van de westkust van de Verenigde Staten naar de oostkust, dus er lagen voldoende kilometers digitaal asfalt - en zand, grind, sneeuw en modder - voor wie daar zin in had. De combinatie zorgde voor een goed concept, maar bij de release bleek het niet enorm succesvol. De game was wel origineel, maar scoorde op andere voor racegames belangrijke punten minder goed.

Dat begon al bij het fantasieloze verhaal, maar ook grafisch wist het spel nauwelijks potten te breken. Daar kwam bij dat de gameplay niet wist te overtuigen. De game liet spelers verschillende pakketten gebruiken waarmee ze de stijl van auto's flink konden aanpassen. Dat was tof, maar die stijlen op zichzelf waren niet erg sterk. Voeg er dan nog de lang niet altijd even handige user interface aan toe, en je hebt een game die weliswaar aardig wat potentie had, maar die potentie nooit wist te benutten.

Toch was de basis kennelijk goed genoeg voor Ubisoft om een tweede deel aan te kondigen. Op de E3 lieten we dat tweede deel door tijdgebrek nog even liggen, maar op de Gamescom kregen we ruim de tijd om te kijken wat dit tweede deel zoal aan boord heeft. Dat begint met een belangrijke wijziging ten opzichte van het eerste deel. The Crew 2 draait namelijk niet alleen om auto's, maar ook om andere voertuigen. Racen in auto's blijft een belangrijke rol spelen, maar nu kan er ook op motoren en in vliegtuigen en boten worden gescheurd. Alle voertuigtypen hebben een eigen simulatie, zodat ze allemaal authentiek aan moeten voelen.

De aanwezigheid van al die voertuigen is één ding, maar hoe ze in de game geïmplementeerd zijn is een heel ander punt. Spelers kunnen in The Crew 2 'on the fly' wisselen tussen een auto, vliegtuig en boot. Rij je op een straat en wordt het wat te druk voor je neus? Met één druk op de knop switch je van je auto naar een vliegtuig en kies je het luchtruim. Eenmaal boven water levert nog een druk op de juiste knop je ineens een boot op. Het zorgt voor totaal ongeloofwaardige momenten, maar leuk is het wel. Het doet een beetje denken aan de manier waarop vaardige gamers in Just Cause 3 allerlei hoogtepunten aan elkaar konden rijgen, maar dan net wat minder knap en minder spectaculair. Het bleek in elk geval leuk genoeg om ons de hele speelsessie tijdens de Gamescom mee te vermaken.

Natuurlijk kan deze manier van vrijelijk switchen alleen worden toegepast in het vrij rondrijden. Eenmaal in een race zul je je moeten houden aan de regels en het voertuig die horen bij die race. Maar dan nog zijn de mogelijkheden eindeloos. Zelfs in New York, het enige gebied dat we tijdens deze demo konden spelen, zagen we al genoeg mogelijkheden voor spectaculaire stunts. In de overige gebieden zal dat alleen nog maar verder worden aangevuld.

Makkelijk en snel editten en delen

Dergelijke stunts uithalen is leuk voor jezelf, maar afgezien van het binnenhalen van een enkele in-game bonus of wat achievements is het niet per se nuttig. Dat wordt anders als je je toeren aan anderen kunt laten zien. Dat kan natuurlijk sowieso al door te streamen of clips te uploaden, maar The Crew 2 maakt het nog een stukje makkelijker. De game neemt doorlopend de laatste tien minuten van de gameplay op, en via een speciale editor kun je die opnames op elk gewenst moment benaderen. Je kunt dan precies de clip uitsnijden die je wilt delen en vervolgens allerlei zaken aanpassen, zoals de camerapositie. Vervolgens kun je het door jou geregisseerde filmpje makkelijk en snel uploaden naar je social mediakanalen. Deze functie zal niet voor elke gamer even relevant zijn, maar gameplayfilmpjes delen is anno 2017 volledig ingeburgerd. Er zal dus zeker gebruik van worden gemaakt.